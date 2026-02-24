Perchè non vedremo Stefano De Martino in tv per qualche giorno | il motivo

Stefano De Martino non apparirà in televisione questa settimana a causa di un problema di salute. La sua assenza è stata comunicata dai responsabili dello show, che hanno deciso di sospendere temporaneamente le registrazioni. I fan si chiedono quando tornerà in onda, mentre il personale di produzione si prepara a riprendere le riprese appena possibile. La sua assenza ha già generato molte discussioni tra gli spettatori più affezionati.

Il conduttore napoletano si ferma con il suo programma quotidiano "Affari tuoi", che su Rai Uno lascia spazio al festival di Sanremo I telespettatori italiani sono ormai abituati da tempo a vederlo ogni sera sul piccolo schermo. Stefano De Martino, però, non sarà in tv per qualche giorno. I ‘pacchi’ del seguitissimo programma dell'access prime time della rete ammiraglia della tv di Stato torneranno a partire da lunedì 2 marzo. Da mercoledì 4 marzo, inoltre, De Martino sarà impegnato anche in prima serata con “Stasera tutto è possibile”, lo show in onda su Rai Due per sette puntate settimanali. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Stefano De Martino, dove lo vedremo in tv il 10 gennaioIl 10 gennaio, Stefano De Martino sarà presente in televisione, offrendo ai telespettatori un'occasione di intrattenimento e informazione.

Affari Tuoi di Stefano De Martino stasera (6 febbraio) non va in onda su Rai 1, perché? Ecco il motivoQuesta sera, il famoso gioco dei pacchi di Stefano De Martino non va in onda su Rai 1.

Stefano De Martino e Herbert Ballerina tutorial nuovo balletto #perte

Perchè Affari Tuoi non va in onda oggi 6 febbraio 2026/ Rai1 stravolge la programmazione: il motivoAffari Tuoi perchè non va in onda oggi 6 febbraio 2026 su Rai1: programmazione tv ‘rivoluzionata’ per i Giochi Olimpici. Niente appuntamento fisso con Stefano De Martino e il gioco più seguito di Rai1 ... ilsussidiario.net

