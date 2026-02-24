Perché la maggioranza beneficerà del risalto mediatico sul referendum anche se dovesse perdere

Roberto Celante segnala che, nonostante la possibile sconfitta, la maggioranza otterrà comunque un grande spazio mediatico sul referendum. La causa è il forte interesse pubblico e il dibattito acceso che coinvolge politici e media. Questa attenzione potrebbe favorire la visibilità dei loro messaggi e rafforzare le strategie politiche. La campagna si intensifica mentre il countdown avvicina la giornata decisiva, e le discussioni si fanno sempre più animate.

di Roberto Celante A un mese dal referendum c'è preoccupazione nella maggioranza per il progressivo recupero del No, con i sondaggi che prospettano una battaglia aperta all'ultimo voto. C'è anche un discreto nervosismo per l'escalation delle dichiarazioni boomerang del Guardasigilli, al quale va riconosciuto il demerito di avere esagerato al punto da indurre il Presidente della Repubblica a presiedere una riunione del Csm per respingere al mittente l'accusa allo stesso organo di funzionare secondo un "sistema paramafioso". Un nervosismo, però, del tutto ingiustificato, perché, dovesse anche perdere il referendum, questa maggioranza avrebbe comunque tratto un notevole beneficio dal risalto mediatico di una riforma costituzionale, che ne sta schermando i fallimenti.