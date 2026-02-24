Perché il comune di Monza si illuminerà di blu e giallo

Il comune di Monza si illumina di blu e giallo per solidarietà con l’Ucraina, a causa dell’invasione russa iniziata il 24 febbraio 2022. La scelta dei colori rappresenta il sostegno al popolo ucraino e mira a sensibilizzare i cittadini sulla crisi in atto. La decisione arriva dopo settimane di discussioni tra amministrazione e associazioni locali. La decisione di illuminare i palazzi pubblici mira a coinvolgere la comunità e mantenere alta l’attenzione sulla situazione.

Era il 24 febbraio del 2022. L’esercito russo invadeva l’Ucraina sotto il nome di un’operazione militare speciale. A quattro anni dall’inizio della guerra e da quella che a tutti gli effetti è un’invasione militare, questa sera la facciata del comune di Monza che dà su piazza Trento e Trieste si tingerà di giallo e blu. “Un gesto simbolico - afferma l’amministrazione comunale - ma carico di significato, per ricordare l’anniversario dello scoppio delle ostilità in Ucraina, iniziate proprio il 24 febbraio 2022”. Monza aderisce così all’iniziativa condivisa da numerose città italiane che, nella stessa serata, illumineranno i propri edifici istituzionali con i colori della bandiera ucraina. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Ucraina, il Comune Messina illumina di giallo e blu Palazzo ZancaIl Comune di Messina illumina di giallo e blu Palazzo Zanca per celebrare il quarto anniversario dell’aggressione russa all’Ucraina.

L'Umbria conferma l'alleanza con l'Ucraina: Palazzo Donini si tinge di giallo e bluL’Umbria ha deciso di mostrare il suo sostegno all’Ucraina dipingendo Palazzo Donini di giallo e blu, in occasione del quarto anniversario dell’invasione russa.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Merlino: ecco perché il Comune è finito commissariato; 'Perché contare i femminicidi è un atto politico' presentazione libro; Pensaci Tu!; Fuggi fuggi dal Comune di Pesaro: troppi dipendenti con le valigie. Ora il sindaco vuole incontrarli.

Rottamazione quinquies IMU e TARI 2026: perché dipende solo dal tuo ComuneRottamazione quinquies IMU e TARI 2026: perché dipende solo dal tuo Comune. Sintesi per il contribuente: cosa controllare? quotidianodiragusa.it

Il Comune di Roma spiega ai giovani perchè si può (e si deve) lasciare a casa l'automobileÈ iniziato il progetto realizzato da Roma servizi per la Mobilità che prevede incontri con 1.600 studenti di Roma per parlare di mobilità e promuovere l'utilizzo del trasporto pubblico ... romatoday.it

#Monzaviabilità #MonzaMobilità #partecipazione Il Comune di Monza, insieme a Monza Mobilità con il supporto di Transform Transport, sta proseguendo la redazione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche #PEBA, per rendere #Monza più ac x.com

#Monzaviabilità #MonzaMobilità #partecipazione Il Comune di Monza, insieme a Monza Mobilità con il supporto di Transform Transport, sta proseguendo la redazione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche #PEBA, per rendere #Monza - facebook.com facebook