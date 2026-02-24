Per un Libano democratico e sovrano | in Senato la conferenza stampa sul futuro del Paese

Il Libano affronta una crisi politica e sociale a causa di instabilità e tensioni interne. Una conferenza stampa si è tenuta nel cuore del Senato, nella Sala “Caduti di Nassirya”, per discutere le prospettive di un futuro più stabile. I partecipanti hanno sottolineato la necessità di sostenere un governo che rappresenti davvero il popolo libanese. L'incontro ha visto la presenza di diversi esperti e rappresentanti delle associazioni. La discussione si è focalizzata su come favorire un cambiamento reale nel Paese.

Si è svolta a Palazzo Madama, presso la Sala “Caduti di Nassirya”, la conferenza stampa “Per un Libano democratico e sovrano”. All’evento, organizzato su iniziativa della senatrice Stefania Craxi, presidente della commissione Esteri e Difesa del Senato, hanno preso parte anche Enrico Borghi, vicepresidente di Italia Viva e componente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir); l’ambasciatrice del Libano in Italia, Carla Jazzar; il direttore generale di “Agenzia Nova”, Fabio Squillante; e Talal Khrais, corrispondente da Roma dell’agenzia di stampa governativa libanese “Nna”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

“Per un Libano democratico e sovrano”: in Senato conferenza stampa per il futuro del PaeseIl Libano ha attirato l’attenzione questa mattina con una conferenza stampa dedicata al suo futuro, organizzata nel cuore di Palazzo Madama.

Lunedì 23 febbraio al Senato la conferenza stampa “Per un Libano democratico e sovrano”Il Libano affronta una crisi politica e sociale sempre più complessa, e questa mattina si terrà una conferenza stampa al Senato per chiedere azioni concrete.

