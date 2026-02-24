Il Libano ha attirato l’attenzione questa mattina con una conferenza stampa dedicata al suo futuro, organizzata nel cuore di Palazzo Madama. La discussione si è concentrata sulla necessità di rafforzare la sovranità e la democrazia nel Paese, coinvolgendo rappresentanti e attivisti. Durante l’incontro, sono stati presentati progetti concreti per sostenere il sistema politico libanese e affrontare le sfide attuali. La discussione si è conclusa con un appello alla collaborazione internazionale.

Si è svolta questa mattina a Palazzo Madama, presso la Sala “Caduti di Nassirya”, la conferenza stampa “Per un Libano democratico e sovrano”. All’evento, organizzato su iniziativa della senatrice Stefania Craxi, presidente della commissione Esteri e Difesa del Senato, hanno preso parte anche Enrico Borghi, vicepresidente di Italia Viva e componente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir); l’ambasciatrice del Libano in Italia, Carla Jazzar; il direttore generale di “Agenzia Nova”, Fabio Squillante; e Talal Khrais, corrispondente da Roma dell’agenzia di stampa governativa libanese “Nna”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Lunedì 23 febbraio al Senato la conferenza stampa “Per un Libano democratico e sovrano”Il Libano affronta una crisi politica e sociale sempre più complessa, e questa mattina si terrà una conferenza stampa al Senato per chiedere azioni concrete.

Leggi anche: Papa Leone rientra a Roma dal viaggio in Turchia e Libano. La Conferenza stampa sull’aereo

“Per un Libano democratico e sovrano”: in Senato conferenza stampa per il futuro del Paese

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Per un Libano democratico e sovrano (23.02.2026); Per un Libano democratico e sovrano: in Senato conferenza stampa per il futuro del Paese; Per un Libano democratico e sovrano: in Senato conferenza stampa per il futuro del Paese; Lunedì 23 febbraio al Senato la conferenza stampa Per un Libano democratico e sovrano.

Per un Libano democratico e sovrano: in Senato conferenza stampa per il futuro del PaeseNell'ambito dell'evento organizzato dalla senatrice Craxi, il direttore generale di Agenzia Nova ha annunciato la donazione di 20 postazioni di lavoro complete alla National News Agency libanese in se ... civonline.it

Senato, Stefania Craxi: Riforme per il Libano sono un investimento per la sicurezza collettivaSi è conclusa nel pomeriggio presso la Sala Caduti di Nassirya di Palazzo Madama la conferenza stampa Per un Libano democratico e sovrano. L’evento, organizzato su iniziativa della Senatrice Stefa ... meridiananotizie.it

"Per un Libano democratico e sovrano": conferenza stampa per il futuro del Paese - Il direttore generale di Nova ha annunciato la donazione di 20 postazioni di lavoro complete all'agenzia libanese NNA - @EnricoBorghi1 @amblibano @khrais_talal @NN x.com

Questa mattina al Senato si è tenuta la conferenza stampa “Per un Libano democratico e sovrano”, da me fortemente voluta e dedicata alla fase di transizione che attraversa il Paese dei Cedri. Il Libano rappresenta un presidio di pluralismo e convivenza in un - facebook.com facebook