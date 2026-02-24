Per tutti sei Tredici Pietro Per noi resti il nostro bambino | Gianni Morandi e Anna mandano un messaggio al figlio che debutta a Sanremo

Gianni Morandi e Anna hanno scritto un messaggio emozionato al loro figlio, Tredici Pietro, dopo il suo debutto a Sanremo. La causa di questa comunicazione è il primo grande palco televisivo del giovane artista, che ha suscitato grande entusiasmo in famiglia. Morandi ha condiviso un pensiero affettuoso sui social, sottolineando come, per loro, rimanga sempre il loro bambino, anche ora che si esibisce davanti a migliaia di spettatori. La sua prima serata si conclude con una grande attesa.

"Per tutti sei Tredici Pietro. Per noi resti il nostro bambino". Gianni Morandi, in punta di piedi, affida ai social un messaggio carico di emozione e orgoglio per il figlio Pietro Morandi in arte Tredici Pietro, che da stasera, martedì 24 febbraio, salirà sul palco di Sanremo come concorrente Big. "Riguardo questa foto e mi sembra ieri. Tu sulle mie spalle, piccolo, con il mondo davanti agli occhi", ha esordito Gianni Morandi a corredo di uno scatto in bianco e nero di vecchia data che ritrae l'eterno ragazzo e il piccolo Pietro. Il cantante ha sottolineato l'orgoglio e la fiducia nei confronti del figlio: "Stasera salirai sul palco di Sanremo. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

Gianni Morandi, il messaggio per il figlio a poche ore da Sanremo: "Per tutti sei Tredici Pietro. Per noi resti il nostro bambino"Gianni Morandi ha scritto un messaggio toccante per il figlio, in occasione del debutto di Tredici Pietro a Sanremo 2026, a causa della grande emozione che prova.

Tredici Pietro debutta a Sanremo, il messaggio di papà Gianni Morandi scioglie il cuore: “Per il mondo sei un rapper, per noi resti il nostro bambino”Pietro Morandi, noto come Tredici Pietro, debutta a Sanremo con il brano Uomo che cade, dopo aver attirato l’attenzione sui social con i suoi video rap.

Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi, in gara a Sanremo 2026 - La volta buona 09/12/2025

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Sanremo, la dedica di Morandi per Tredici Pietro: Resti il nostro bambino; Sanremo 2026, Tredici Pietro: 'Gli umani migliorano solo sbagliando'; Sanremo, la dedica di Morandi per Tredici Pietro: Resti il nostro bambino; Tredici Pietro a Sanremo 2026: Tutti cadono, tutti falliscono, è normale: la mia canzone parla di questo. La cover di Morandi? Ora sono pronto a celebrare mio padre.

Gianni Morandi scrive al figlio: Per il mondo sei Tredici Pietro, per noi resti il nostro bambinoIl brano è una storia di inciampi e di riprese che riassume il senso della vita di tutti trasformata in una canzone a metà strada tra cantautorato e urban e il cantautore la porterà sul palco dell’Ari ... repubblica.it

Gianni Morandi, il messaggio per il figlio a poche ore da Sanremo: Per tutti sei Tredici Pietro. Per noi resti il nostro bambinoAlla vigilia del debutto di Tredici Pietro tra i Big del Festival di Sanremo 2026, è arrivato un messaggio che ha commosso fan e colleghi. A scriverlo è stato suo padre, Gianni Morandi, che su ... today.it

«Riguardo questa foto e mi sembra ieri. Tu sulle mie spalle, piccolo, con il mondo davanti agli occhi». Con una frase piena di amore, Gianni Morandi ha fatto una dedica speciale a suo figlio, Tredici Pietro, in gara al Festival di Sanremo 2026, che partirà quest - facebook.com facebook

Gianni Morandi scrive al figlio: “Per il mondo sei Tredici Pietro, per noi resti il nostro bambino” x.com