Per l' Ue le città 30 sono la via migliore per incrementare la sicurezza stradale

Matteo Salvini ha incontrato i rappresentanti delle città 30, perché ritiene che limiti di velocità più bassi migliorino la sicurezza stradale. Durante l'incontro, ha sottolineato la necessità di adottare regole più severe e di investire in infrastrutture per ridurre gli incidenti. I sindaci hanno condiviso l’urgenza di intervenire, evidenziando come molte aree urbane siano ancora troppo rischiose. La proposta di aumentare le zone a 30 continua a suscitare dibattito tra le autorità locali.

E' da anni che il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, sottolinea come nel nostro paese servano norme più stringenti per garantire sicurezza agli italiani. Che i dati ufficiali dicano che in Italia i crimini continuino a diminuire da tempo non sembra però rassicurarlo. E così il segretario della Lega continua a proporre inasprimenti delle pene e nuovi e sempre più stringenti decreti sicurezza. Singolare che nei radar del ministro Salvini continua non entrare l'unica emergenza che il nostro paese non riesce a superare: quella della sicurezza stradale. E sì che anche di sicurezza stradale dovrebbe occuparsi il ministero che guida. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Sicurezza stradale, Ue: città a 30 all’ora misura più efficace per tutelare pedoni e ciclistiL’Unione Europea ha deciso di ridurre a 30 kmh i limiti di velocità nelle aree urbane, per proteggere pedoni e ciclisti.

Benissimo la zona a 30 km a Roma. Ma la strada verso la sicurezza stradale è lunghissimaDal 15 gennaio, tutto il centro di Roma è stato interdetto alla circolazione oltre i 30 kmh, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale.

