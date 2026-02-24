per il deisgnatore giusto il silent check del var di atalanta napoli su gol annullato

Il designatore ha deciso di sospendere l’arbitro Chiffi a causa dell’errore nel controllo VAR durante la partita Atalanta-Napoli, quando è stato annullato un gol valido. La decisione deriva dalla revisione delle sue azioni sul campo, che ha portato a una decisione sbagliata. La sospensione, che potrebbe durare diverse settimane, mira a garantire maggiore attenzione nelle prossime partite. La decisione sarà ufficializzata nelle prossime ore.

L’arbitro Chiffi verrà in qualche modo punito per gli errori commessi in Atalanta- Napoli. Si va verso un turno di stop. Mentre, come riporta il Corriere dello Sport, è stato promosso il Var Aureliano. Per il designatore-pensiero, meno colpevole sarebbe il rigoroso Var, Aureliano. Corretta chiamata sul rigore (poca cosa, ma chi era a Lissone ha dovuto forzare il protocollo), corretto silent check sul gol annullato. Leggi anche: La Ref-Cam svela cosa ha visto Chiffi in Atalanta-Napoli e le sue frasi sui contrasti Hojlund-Hien In realtà, il rigoroso Var Aureliano avrebbe dovuto usare lo stesso metro e richiamare Chiffi al monitor anche per quell’episodio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

