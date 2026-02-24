Penna può tornare subito in campo | la proposta di Rocchi per gli arbitri

Federico La Penna potrebbe tornare subito in campo dopo una proposta di Rocchi, che punta a rafforzare il ruolo degli arbitri. La causa di questo possibile ritorno è legata alla sua crescita tecnica e alla volontà di ripristinare la fiducia nelle sue decisioni. La proposta prevede un percorso di riabilitazione che consenta all’arbitro di riprendere l’attività con maggiore sicurezza e responsabilità. La decisione finale potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Il destino professionale di Federico La Penna sta evolvendo verso una riattivazione controllata, mirata a restituire fiducia decisionale e maturità tecnica. Dopo l’episodio clamoroso che ha interessato il derby tra Inter e Juventus, il focus degli organi di vigilanza si è spostato dalla sanzione immediata a un percorso di reinserimento che privilegi stabilità psicofisica e accuratezza sulle decisioni arbitrarie. La strategia prevede un avvio non immediato nel massimo campionato, con un avvicinamento progressivo che inizia dalla serie B per tornare a dirigere partite di livello superiore solo quando saranno consolidate la lucidità operativa e la gestione dello stress in contesti meno esigenti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

