Pendolari le linee che a gennaio 2026 non hanno raggiunto soglia affidabilità

Nel gennaio 2026, la linea Firenze-Borgo San Lorenzo e quella Siena-Chiusi non hanno rispettato l'obbligo di affidabilità del 98%, causando disagi ai pendolari. La causa principale risiede nei frequenti ritardi e cancellazioni che hanno colpito entrambe le tratte durante il mese. Questi problemi hanno reso difficile pianificare gli spostamenti quotidiani e hanno aumentato le attese nelle stazioni. La situazione rimane critica per chi dipende quotidianamente dal servizio ferroviario.

Nel mese di gennaio 2026, due linee ferroviarie della Toscana non hanno raggiunto l’indice di affidabilità del 98% previsto dal contratto di servizio tra la Regione Toscana e Trenitalia: la linea Firenze-Borgo San Lorenzo (via Pontassieve) e la linea Siena-Chiusi. Gli abbonati di queste tratte hanno quindi diritto a richiedere il ‘bonus abbonati’, ovvero una riduzione speciale sull’acquisto del prossimo titolo di viaggio, come risarcimento per i disservizi subiti. “Il bonus per gli abbonati ferroviari – ha spiegato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – è un parziale ristoro economico per gli abbonati TrenitaliaPegaso, ma anche un riconoscimento morale voluto dalla Regione nel contratto di servizio per compensare, almeno in parte, i disagi vissuti dai nostri pendolari. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

