PEI digitale analisi criteri e proposte | facciamo il punto della situazione SPECIALE con Chiocca e Raimondi Osservatorio 182 LIVE Martedì 24 febbraio alle 17 | 00

Il PEI digitale ha causato discussioni tra scuole, famiglie e istituzioni a causa delle difficoltà nella compilazione sulla piattaforma SIDI. Le modalità di inserimento e le tempistiche hanno generato incertezze e richieste di chiarimenti. Molti operatori si confrontano su come migliorare il processo e rendere più efficace l’utilizzo del sistema. Venerdì 24 febbraio si approfondiscono criteri e proposte per affrontare queste criticità.

Il PEI digitale è al centro di un dibattito che coinvolge scuole, famiglie e istituzioni. La compilazione del Piano Educativo Individualizzato attraverso la piattaforma SIDI ha sollevato domande concrete sul piano operativo, normativo e metodologico.