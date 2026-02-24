Pedofilia e pedopornografia allerta Meter su intelligenza artificiale

Meter ha pubblicato un rapporto che evidenzia come l’uso dell’intelligenza artificiale possa aumentare i rischi di pedofilia e pedopornografia. La crescente diffusione di strumenti digitali facilita la creazione e condivisione di contenuti inappropriati. Secondo il rapporto, alcune piattaforme online sono diventate terreno fertile per attività illecite, spesso difficili da individuare. La preoccupazione riguarda soprattutto i nuovi metodi di sfruttamento digitale dei minori.

© Tv2000.it - Pedofilia e pedopornografia, allerta Meter su intelligenza artificiale

Pubblicato il nuovo rapporto Meter sulla pedofilia e pedopornografia. I rischi legati all’uso dell’intelligenza artificiale. Per il direttore della Polizia postale Gabrielli: l’Italia va dotata di un centro nazionale dedicato al contrasto dello sfruttamento dei minori. Servizio di Caterina Dall’Olio RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it Intelligenza Artificiale e Astronomia si incontrano alla Notte dell’Intelligenza ArtificialeIl Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche di Unimore ha organizzato la seconda edizione della Nuove truffe online sfruttano l’intelligenza artificiale, l’Abi lancia un avviso di allerta per i cittadiniLe truffe online sono sempre più sofisticate e rischiano di colpire anche chi si fida troppo. Pedofilia e pedopornografia, allerta Meter su intelligenza artificiale