Pd scissione imminente | la prova sui social chi sta per uscire

Il crescente allontanamento tra i Riformisti e il Pd si manifesta sui social, dove il loro account è stato attivato il 5 febbraio scorso. Questa mossa rivela un tentativo di consolidare un’identità politica autonoma, al di là delle divisioni interne al partito. La presenza online testimonia il desiderio di distinguersi e di preparare un’eventuale scissione. La situazione si fa più chiara osservando le attività e i messaggi condivisi sui canali digitali.

Il logo c'è. E dal 5 febbraio scorso anche l'account social. I Riformisti non sono più solo un'area del Pd, ma, sempre di più, un soggetto politico. Per ora gravita dentro lo spazio del Pd. Per far sentire maggiormente la propria voce, diversa da quella di chi ora guida il Pd. Ma chi lo sa se sarà sempre così. Elisabetta Gualmini, europarlamentare del Pd, ha detto addio per andare in Azione. Ma sono in molti a scommettere che non sarà l'unica. A pensarci sono anche altri. E da mesi. Non è passata inosservata la presenza di Marianna Madia, ex ministro di un governo del centrosinistra, alla Leopolda e poi a un altro evento di Italia Viva.

