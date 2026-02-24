Pazza Inter! Il primo ribaltone è servito | 5-3 al Betis con tris di Iddrissou e quarti centrati

La Pazza Inter ha vissuto un match intenso contro il Betis, con il risultato che è cambiato più volte. Dopo aver segnato due gol in pochi minuti, i nerazzurri si sono fatti raggiungere e rimontare, rischiando di perdere la partita. Tuttavia, nel finale, hanno trovato la forza di risalire e conquistare la qualificazione. Iddiressou ha segnato una tripletta decisiva, regalando ai suoi la vittoria. La partita si è conclusa con un punteggio di 5-3.

Chissà se Iddrissou, Mancuso, Marello e compagni si ricorderanno la genesi della "pazza Inter", costruita dalla rimontona sulla Sampdoria di Novellino firmata tra l'88' e il 94' dal trio Martins-Vieri-Recoba nel 2005. Tutti e tre i protagonisti dell'Inter formato Youth League ancora dovevano nascere, ma di immagini ne avranno viste centinaia. Oggi sono proprio i "nerazzurrini" a travestirsi da Bobo&Co, perché l'Inter di Carbone ottiene la qualificazione ai quarti di finale di Youth League al termine di una partita pazza che sembrava solo da amministrare e poi si è maledettamente complicata, prima del finale euforico che decreta l'ennesima impresa dei giovani interisti.