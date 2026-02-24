Paura in cantiere | operaio colpito alla testa arriva l' elisoccorso

Un incidente in un cantiere di via Mann a Riva del Garda ha causato il ricovero di un operaio di 52 anni, colpito alla testa da un oggetto durante le operazioni di lavoro. La scena si è svolta poco prima delle 8:30 di martedì, quando l’azienda ha chiamato l’elisoccorso per soccorrere l’uomo subito dopo l’incidente. I soccorritori hanno trasferito rapidamente l’operaio all’ospedale. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di verifica.

Un colpo violento, che ha subito portato chi era sul posto lì con lui ad allertare i soccorsi con la massima urgenza: nell’arco di pochissimo sono arrivate due ambulanze e l’elicottero di soccorso, oltre ai vigili del fuoco di Riva del Garda e ai carabinieri. L’elisoccorso è atterrato sulla spiaggia dei Pini e da lì il 52enne è stato elitrasportato al Santa Chiara di Trento. Nonostante la gravità dell’incidente sul lavoro, le sue condizioni non sarebbero gravi. In fase di chiarimento le dinamiche che hanno portato all’accaduto e al successivo ricovero dell’uomo in codice rosso. TrentoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

