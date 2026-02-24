Paulo Fonseca | Ero con De Zerbi in un bunker mentre arrivavano i russi fu una notte di terrore

Paulo Fonseca rivela che, durante l’attacco russo nel 2022, si trovava in un bunker insieme a Roberto De Zerbi e ai giocatori dello Shakhtar. La notte di paura è nata dal suono delle esplosioni e dalla paura costante di essere scoperti. Fonseca descrive quei momenti di tensione, mentre cercavano di mantenere la calma tra le mura sotterranee. La fuga dall’Ucraina ha richiesto coraggio e molta prudenza, e lui ricorda ancora quei dettagli con chiarezza.

Il drammatico racconto di Paulo Fonseca sulla fuga dall'Ucraina nel 2022: le ore di terrore chiusi in un bunker sotto le bombe insieme a Roberto De Zerbi e ai giocatori dello Shakhtar. 🔗 Leggi su Fanpage.it Fonseca: "Trump e Infantino pensano solo ai soldi. Quella notte a Kiev nel bunker con De Zerbi..."Fonseca afferma che Trump e Infantino sono concentrati solo sui loro interessi economici, mentre ricorda di aver passato una notte in un bunker a Kiev con De Zerbi durante un attacco russo. Paulo Fonseca, il Re Mida di Lione. Con lui anche Endrick diventa oroPaulo Fonseca ha trasformato il Lione, portandolo da una posizione difficile a una squadra vincente, dopo essere stato esonerato dal Milan un anno fa.