Patrick Beverley scagionato | la grand jury archivia il caso di aggressione

La grand jury della contea di Fort Bend in Texas ha deciso di archiviare il caso di aggressione contro Patrick Beverley, dopo aver analizzato le prove disponibili. La decisione arriva dopo settimane di indagini, durante le quali non sono emerse prove sufficienti contro l’ex giocatore NBA. Beverley aveva sempre negato le accuse e ora si apre una nuova fase senza l’ombra di imputazioni penali. La vicenda si conclude senza ulteriori sviluppi giudiziari.

Una decisione della grand jury della contea di Fort Bend nello Texas ha chiuso il caso contro l'ex giocatore NBA Patrick Beverley, non incriminandolo per l'accusa di felony assault legata a un episodio descritto dalla polizia come violenza familiare. L'esito, noto come no-bill, indica che non sono emerse prove sufficienti per procedere verso un processo, ponendo così fine alla situazione." La decisione della giuria significa che, secondo l'organo giudiziario, non esistono elementi concreti tali da giustificare un'azione penale. In conseguenza, non verrà presentata alcuna incriminazione e la vicenda non avanza nel sistema legale.