Il servizio di richiesta passaporti negli uffici postali di San Giovanni Gemini viene presentato venerdì 27 febbraio alle 11, per iniziativa delle Poste. La novità riguarda i 35 piccoli comuni della provincia di Agrigento con meno di 15 mila abitanti, con l’obiettivo di semplificare le procedure per i residenti. La presentazione si svolge presso l’ufficio postale locale, coinvolgendo funzionari e cittadini interessati. La scelta di San Giovanni Gemini sottolinea l’attenzione verso le aree meno popolate.

Venerdì 27 febbraio alle 11 l’incontro ufficiale con sindaco, questore e rappresentanti di Poste Italiane per illustrare l’attivazione negli sportelli Polis della provincia All’incontro prenderanno parte il sindaco di San Giovanni Gemini Dino Zimbardo, il questore di Agrigento Tommaso Palumbo e i rappresentanti di Poste Italiane. AgrigentoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Veronica Pivetti ad Agrigento: "Vedrete uno spettacolo che unisce uomini e donne. E non è un fatto scontato" . 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Passaporti anche negli uffici delle Poste: servizio attivo in 35 comuni dell’AgrigentinoDa oggi i cittadini di 35 comuni dell'Agrigentino possono richiedere o rinnovare il passaporto anche negli uffici postali abilitati.

Temi più discussi: Passaporti negli uffici postali dei piccoli comuni, il servizio presentato a San Giovanni Gemini - AgrigentoNotizie; Novità a Tredozio: all'ufficio postale si può richiedere il passaporto; PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO PASSAPORTI NEGLI UFFICI POSTALI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI; Alle Poste di Racconigi record di rilascio passaporti: in due mesi 30 pratiche su 9.600 abitanti.

Passaporti anche negli uffici postali a Firenze: cresce il progetto PolisSi amplia a Firenze la rete degli uffici postali dove è possibile richiedere rilascio e rinnovo del passaporto: una sede a Campo di Marte ... gonews.it

Rinnovo del passaporto in quattro uffici postali a Firenze, 31 nella provinciaLa novità illustrata in via del Mezzetta: si potrà chiedere anche il rilascio del documento per l’espatrio ... msn.com

Tre presunti esponenti del clan Contini e un avvocato (parliamo di S.D.A.) avevano trasformato il San Giovanni Bosco in una sorta di centrale delle truffe - facebook.com facebook

SOLO DUE MINUTI... (San Giovanni di Stella, 25 settembre 1896 – Roma, 24 febbraio 1990) #SandroPertini x.com