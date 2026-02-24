partita applaudita vince solo il rispetto

La partita applaudita si svolge al Bernicchi, dove il rispetto tra giocatori e pubblico si manifesta in un gesto concreto, come gli applausi spontanei dopo ogni azione. La causa di questa atmosfera particolare deriva dall’impegno degli organizzatori nel promuovere valori di fair play e solidarietà. Durante l’incontro, si notano comportamenti corretti e una partecipazione che supera la semplice competizione. La scena si conclude con un senso di unità tra tutti i presenti.

CITTÀ DI CASTELLO Il rumore del rispetto: al Bernicchi la rivoluzione silenziosa della "Partita Applaudita". I genitori in tribuna? Per un giorno possono solo applaudire. In un panorama calcistico spesso dominato da toni esasperati, urla dagli spalti e pressione agonistica, lo stadio Bernicchi ha offerto una lezione di civiltà. Lo scorso 21 febbraio non è andata in scena una semplice sfida tra gli esordienti del Madonna del Latte e della Junior Tiferno, ma un vero e proprio atto simbolico nell'inedita "Partita applaudita". L'iniziativa, promossa dall'associazione Calcio Fair Play sotto la guida della coordinatrice umbra Paola Baldicchi, ha dimostrato che un altro calcio non solo è possibile, ma è anche più gratificante.

Torna 'La partita applaudita': week end all'insegna del rispetto e del sostegno nel calcio giovanileA Pisa, il torneo 'La partita applaudita' torna a coinvolgere i più giovani calciatori, portando in campo valori come il rispetto e il sostegno tra i ragazzi.

Leggi anche: Torna la partita applaudita. Niente offese e cori contro. Sugli spalti solo sorrisi

