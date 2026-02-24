Parte ’Il coraggio di conoscere e capire’ alla Malatestiana

Un nuovo ciclo di incontri, intitolato “Il coraggio di conoscere e capire”, prende il via alla biblioteca Malatestiana, dopo che un recente aumento delle richieste di approfondimento ha spinto gli organizzatori a programmare queste sessioni. Gli incontri, dedicati alla promozione della cultura e della curiosità, coinvolgono relatori provenienti da diversi settori. La prima giornata si focalizza su tematiche storiche e sociali, attirando un pubblico interessato a scoprire nuovi aspetti della realtà.

Ai nastri di partenza in biblioteca Malatestiana il nuovo ciclo di incontri ’Il coraggio di conoscere e capire. Ipotesi di geopolitica sul futuro che ci aspetta’. Organizzano l’Istituto storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Forlì-Cesena e l’associazione Amici della Biblioteca Malatestiana. In programma cinque incontri che, da qui a maggio, affronteranno alcuni temi caldi del complesso quadro internazionale. Il primo appuntamento si terrà domani alle 16.30, nell’aula magna della Malatestiana. Il professor Francesco Privitera, docente del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Bologna, parlerà de “La nuova geopolitica europea e l’integrazione dei Balcani Occidentali nell’UE” in dialogo con Ines Briganti, presidente dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Forlì-Cesena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

