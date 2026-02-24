Parma Daspo per un tifoso gialloblù dopo i petardi al Mapei Stadium

Un tifoso del Parma ha ricevuto un Daspo dopo aver lanciato petardi al Mapei Stadium, causando paura tra i presenti. La decisione deriva da un’azione violenta che ha messo a rischio l’incolumità di altri spettatori. Le autorità hanno identificato e sanzionato cinque sostenitori coinvolti in episodi simili, rafforzando la sicurezza negli eventi sportivi. La misura serve a prevenire futuri comportamenti pericolosi e garantire un ambiente più sicuro per tutti.

Il tifoso avrebbe creato una situazione di grave pericolo facendo esplodere un petardo calato con una corda all’interno del fossato davanti alla curva nord Daspo per un tifoso del Parma. Il questore di Reggio Emilia, Carmine Soriente, ha emesso cinque provvedimenti nei confronti di altrettanti sostenitori ritenuti responsabili di episodi pericolosi avvenuti al Mapei Stadium. Uno di questi ha colpito un sostenitore gialloblù. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, durante la gara tra Sassuolo e Parma del 3 gennaio scorso, il tifoso avrebbe creato una situazione di grave pericolo facendo esplodere un petardo calato con una corda all’interno del fossato davanti alla curva nord. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

