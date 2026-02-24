Parlasco commissariata | dopo le dimissioni di Pomi arriva il commissario Nicoletti

Il Comune di Parlasco è stato commissariato dopo le dimissioni del sindaco Dino Pomi, che hanno provocato la sospensione del consiglio comunale. La decisione si è resa necessaria a causa dell’impossibilità di proseguire con l’amministrazione in carica. Il nuovo commissario, Nicoletti, ha già iniziato le verifiche sulla situazione amministrativa del borgo. La comunità attende ora sviluppi concreti sul futuro locale.

Tre consiglieri di maggioranza avevano ritirato la fiducia al sindaco eletto nel 2024 con soli sette voti di scarto. Il prefetto Paolo Ponta sospende il consiglio comunale e nomina la viceprefetto Marcella Nicoletti Il Comune di Parlasco, piccolo borgo della Valsassina nel lecchese, è ufficialmente commissariato. Le dimissioni rassegnate dal sindaco Dino Pomi sono diventate irrevocabili, aprendo così la strada alla sospensione del consiglio comunale e all'avvio della procedura di scioglimento. La Prefettura di Lecco ha comunicato, martedì 24 febbraio, che “il prefetto Paolo Ponta ha disposto la sospensione dell'organo consiliare”: per garantire la continuità dell'azione amministrativa e la regolare gestione dell'ente, è stata contestualmente nominata commissario prefettizio la dottoressa Marcella Nicoletti, viceprefetto, alla quale sono stati conferiti i poteri spettanti al sindaco, alla giunta e al consiglio comunale. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

