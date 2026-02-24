Parco Stelvio i 90 anni Con il libro Anima
Il Parco Nazionale dello Stelvio ha festeggiato i 90 anni grazie al libro “Anima”. La pubblicazione racconta le storie degli abitanti e la natura che li circonda, evidenziando come il territorio sia cambiato nel tempo. Gli autori hanno raccolto testimonianze di persone che vivono in zona da generazioni, portando alla luce aspetti poco noti della storia locale. La presentazione ha attirato molti visitatori appassionati di montagna e tradizioni.
Con il volume " Anima ", il Parco Nazionale dello Stelvio ha celebrato i novant’anni dalla propria istituzione. La presentazione è stata ospitata alla sala Bormio Media Lounge, collocata nel cuore del contesto olimpico, e vi hanno preso parte il direttore del Parco Nazionale dello Stelvio – sezione Lombardia, Franco Claretti; Anna Sustersic, coordinatore dei progetti di comunicazione scientifica del Parco e curatrice del progetto editoriale e dei testi del volume; Luca Corlatti, responsabile della ricerca scientifica per la sezione lombarda e Massimo Favaron dell’Ufficio Didattica e Divulgazione del Parco, attivamente impegnato nei progetti storici dell’Ente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
