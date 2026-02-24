Parco Stelvio i 90 anni Con il libro Anima

Il Parco Nazionale dello Stelvio ha festeggiato i 90 anni grazie al libro “Anima”. La pubblicazione racconta le storie degli abitanti e la natura che li circonda, evidenziando come il territorio sia cambiato nel tempo. Gli autori hanno raccolto testimonianze di persone che vivono in zona da generazioni, portando alla luce aspetti poco noti della storia locale. La presentazione ha attirato molti visitatori appassionati di montagna e tradizioni.

