Parco San Laise inaugurato il nuovo ingresso dell' area ex Nato di Bagnoli

Il nuovo ingresso del Parco San Laise a Bagnoli, realizzato per migliorare l’accessibilità, deriva dalla riqualificazione dell’area ex Nato. La modifica nasce dall’esigenza di trasformare uno spazio militare in un punto di incontro per la comunità locale. La Fondazione Campania Welfare ha speso mesi di lavori per creare un ingresso più funzionale e accogliente. Ora, con il nuovo accesso, il parco si prepara a diventare un punto di riferimento per i residenti.

Dopo 74 anni cambia volto l’ingresso dell’ex Base Nato di Bagnoli, il Parco San Laise. L’area, di proprietà della Fondazione Campania Welfare, prova a lasciarsi definitivamente alle spalle l’immagine di presidio militare per aprirsi alla città con un nuovo accesso riqualificato. All’inaugurazione erano presenti il presidente della Fondazione, Antonio Marciano, la vicesindaca di Napoli Laura Lieto e l’assessore regionale alle Politiche sociali Andrea Morniroli. "Vogliamo che questo luogo cambi pelle, abbia un nuovo destino e una nuova missione – ha spiegato Marciano –. Non più ex area militare come è ancora nella percezione di molti napoletani, ma la più grande piazza della cultura, dell’inclusione, dei diritti, dello sport e dell’impresa creativa. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Ecco il nuovo ingresso del Parco San Laise (ex Base Nato di Bagnoli)L’apertura del nuovo ingresso al Parco San Laise, situato nell’area dell’ex Base Nato di Bagnoli, risponde alla decisione di rendere più accessibile lo spazio pubblico.

