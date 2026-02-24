Parcheggio a Fiorenzuola | Trovata una soluzione

Un nuovo parcheggio a Fiorenzuola potrebbe diventare realtà, dopo che si è deciso di risolvere un problema che dura da oltre vent'anni. La causa principale è la mancanza di spazi adeguati per i veicoli nel centro del paese, che ha portato a frequenti difficoltà di sosta. La proposta prevede l’utilizzo di un’area dismessa, che sarà riqualificata per ospitare circa 50 automobili. La decisione assume ora una forma concreta.

Forse il centro di Fiorenzuola avrà un parcheggio. Dal momento che se ne parla da oltre 20 anni è meglio andarci cauti. Pare che i proprietari dell’area situata a sinistra del tratto di strada Panoramica a trecento metri di distanza dall’ingresso del borgo sarebbero pronti a vendere al Comune perché ne faccia un parcheggio pubblico. Ad annunciare una “svolta“ nell’iter è stato ieri il sindaco Andrea Biancani il quale ha detto: "Stiamo per trasformare un’idea rimasta sulla carta per troppo tempo in un percorso reale e strutturato. Nei giorni scorsi, infatti, i proprietari degli immobili individuati dall’amministrazione (posti a circa 300 metri dal borgo; l’area a sinistra del tratto di Panoramica presente a pochi metri dall’intersezione con strada di Fiorenzuola di Focara) hanno rinnovato la loro disponibilità a vendere il terreno, mettendolo a disposizione del Comune per la realizzazione del parcheggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

