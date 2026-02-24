Paralimpiadi una realtà universale e inclusiva

Le Paralimpiadi sono diventate un esempio di inclusione e coraggio, grazie alla passione degli atleti che dimostrano forza e resistenza. La presenza di migliaia di spettatori e di media internazionali attira l’attenzione su questa grande vetrina sportiva. Ogni edizione mette in luce storie di successo e di sacrificio, coinvolgendo persone di diverse nazionalità. La competizione continua ad ispirare, portando in primo piano il valore della resilienza.

Le Paralimpiadi sono una competizione sportiva e una testimonianza di determinazione e dignità. Gli atleti portano in campo il talento e sfide affrontate e superate. Il loro valore supera le medaglie: insegnano che il limite non è una barriera definitiva e ricordano che lo sport è davvero universale quando diventa inclusione e celebrazione delle capacità di ognuno. Con Stéphanie Pascali abbiamo conosciuto Ludwig Guttmann, l’ideatore, che inizia a lavorare da medico durante la Grande Guerra, creando poi percorsi per la riabilitazione dei reduci con lesioni spinali, prima lasciati con poche cure e nessuna speranza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Crosetto: “serve una nuova Nato, più inclusiva, globale”

Leggi anche: Il Comune di Rimini investe in una scuola inclusiva