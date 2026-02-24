Paralimpiadi Milano Cortina 2026 | i convocati dell’Italia sport per sport

L’Italia ha annunciato i nomi degli atleti che parteciperanno alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, a causa della selezione rigorosa condotta dalle federazioni sportive. La scelta ha coinvolto atleti provenienti da diverse discipline, pronti a competere in oltre dieci sport. Tra i convocati ci sono anche alcuni volti noti, mentre altri si stanno affacciando per la prima volta a questo livello. La preparazione degli atleti prosegue con allenamenti intensi e obiettivi chiari.

L’Italia ha annunciato nei giorni scorsi i nomi che prenderanno parte alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. La delegazione azzurra sarà composta da 42 atleti (35 uomini e 7 donne), record nazionale assoluto per un’edizione dei Giochi Paralimpici Invernali, più 3 guide. Nel complesso saranno 12 i debuttanti in una rassegna a cinque cerchi, con il Bel Paese che verrà rappresentato in tutte e sei le discipline presenti nel programma: sci alpino, sci nordico, biathlon, snowboard, curling in carrozzina e Para Ice Hockey. La manifestazione si terrà da venerdì 6 a domenica 15 marzo tra Cortina d’Ampezzo, Predazzo e Milano, mentre la cerimonia inaugurale andrà in scena presso l’Arena di Verona. 🔗 Leggi su Oasport.it

