Paralimpiadi Invernali 2026 | date sedi e tutte le informazioni sui Giochi di Milano Cortina

La decisione di organizzare le Paralimpiadi Invernali 2026 a Milano e Cortina deriva dalla volontà di promuovere l’inclusione e lo sport per tutti. Le date ufficiali sono state confermate e le sedi principali sono pronte a ospitare atleti provenienti da tutto il mondo. La scelta delle location ha coinvolto numerosi interventi e investimenti per creare strutture moderne e accessibili. Le competizioni si svolgeranno tra febbraio e marzo, offrendo uno spettacolo unico.

Le Paralimpiadi Invernali 2026 rappresentano uno degli eventi sportivi più attesi del prossimo biennio. Le date ufficiali da segnare in agenda sono dal 6 al 15 marzo 2026, quando l'Italia ospiterà i XIV Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Un appuntamento storico non solo per lo sport, ma anche per i valori di inclusione, accessibilità e innovazione che caratterizzeranno questa edizione. Quando si svolgono le Paralimpiadi Invernali 2026. I Giochi Paralimpici Invernali si terranno dal 6 al 15 marzo 2026, subito dopo la conclusione delle Olimpiadi. La Cerimonia di apertura è prevista per il 6 marzo 2026 nella suggestiva cornice dell' Arena di Verona, uno dei pochi siti Patrimonio UNESCO ad aver mai ospitato un evento paralimpico di questa portata.