Paralimpiadi dal Regno Unito parte la Fiamma | Milano attende il passaggio in Duomo
La Fiamma delle Paralimpiadi parte dal Regno Unito a causa di un evento organizzato nel centro di Londra. La torcia viene trasportata attraverso diverse città europee prima di arrivare a Milano, dove sarà accesa in occasione della cerimonia di passaggio. La città aspetta con ansia questo momento, che rappresenta un simbolo di inclusione e di speranza per tutti gli atleti. Il percorso si concluderà nel cuore del Duomo, pronto ad accogliere il simbolo di questa grande manifestazione.
Milano, 24 febbraio 2026 – I due bracieri olimpici, spenti domenica sera durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, torneranno ad illuminarsi in tempi assai brevi. Da oggi infatti, un’altra Fiamma, quella paralimpica, si accenderà di nuovo. La location è particolare: Stoke Mandeville, nel Regno Unito che però è autentica culla del movimento paralimpico. (DIRE) Roma, 16 gen. - Milano Cortina 2026 svela il percorso completo della Fiamma Paralimpica: dal 24 febbraio al 6 marzo la Fiamma percorrer Quando a Milano. Poi la fiaccola sbarcherà subito in Italia dove viaggerà per oltre 2. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Ecco il percorso della Fiamma paralimpica: dal Regno Unito a Verona passando anche per MilanoIl percorso della Fiamma paralimpica si estende dall’Inghilterra all’Italia, attraversando Milano e arrivando a Verona.
Paralimpiadi: 20 anni di partnership con Allianz. Parte il Viaggio della FiammaAllianz ha festeggiato vent’anni di collaborazione con il Comitato Paralimpico Internazionale, legando il suo nome al movimento paralimpico.
