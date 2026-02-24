Parabita riapre la Chiesa del Crocifisso | svelati affreschi inediti con Dante e Giotto

La chiesa del Crocifisso a Parabita riapre al pubblico dopo un lungo restauro, a causa di un intervento che ha portato alla luce affreschi sconosciuti. Durante i lavori, sono stati scoperti dettagli artistici che ritraggono scene di Dante e Giotto, sorprendendo gli esperti. La riapertura permette alla comunità di riscoprire un patrimonio nascosto e di ammirare queste opere inedite. La chiesa ora si prepara a tornare al suo ruolo di punto di riferimento locale.

Parabita riabbraccia uno dei suoi luoghi più identitari. Riapre al culto la chiesa del Crocifisso – San Pasquale, restituita alla comunità al termine di un intervento che non si è limitato alla messa in sicurezza, ma ha anche riaperto una pagina d'arte rimasta a lungo nascosta. Il restauro Il cuore del lavoro ha riguardato il presbiterio: un restauro paziente, quasi da miniatura, che ha portato alla luce affreschi finora invisibili perché coperti da strati di colore e intonaco. È una storia comune a molti interventi del passato: per anni si è "ristrutturato" coprendo, uniformando, cancellando senza volerlo ciò che stava sotto.

