papa leone col cuore a kyiv

Papa Leone visita Kyiv per sostenere la popolazione colpita dal conflitto in Ucraina. La causa è l’invasione russa, che ha portato a una crisi umanitaria e a richieste di solidarietà internazionale. Durante il suo viaggio, il Papa si ferma tra le macerie, incontrando civili e leader locali, portando un messaggio di pace e speranza. Il suo gesto mira a rafforzare il sostegno globale per la ricostruzione e la stabilità della regione.

Il più autorevole oppositore alla linea filoputiniana dell’Amministrazione Trump è un americano di Chicago, il Pontefice. Che cerca di smontare, pezzo dopo pezzo, la propaganda Maga sensibile ai pianti della Chiesa russa. La svolta dopo Francesco Da vent’anni l’Ucraina organizza la Breakfast Prayer a Washington, la “colazione di preghiera”. Dopo il 2022, con l’attacco su larga scala della Russia, l’obiettivo del momento a metà tra il conviviale e lo spirituale è quello di sensibilizzare l’establishment sulla causa per cui Kyiv lotta: la sopravvivenza. Quest’anno i presenti erano centinaia. La pastora Paula White, consulente senior presso l’Ufficio della fede della Casa Bianca, ha detto di “comprendere quale sia la vostra battaglia e a livello personale la comprendo sia spiritualmente sia umanamente”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Salvini e Vannacci visti da Putin, votare per Kyiv col cuore a MoscaI leader italiani Salvini e Vannacci sono finiti nel mirino di Putin, che li ha visti come simboli di una certa linea politica.

Papa Leone all’Udienza generale: il cuore vero tesoro e simbolo dell’umanitàDurante l’udienza generale in Piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha sottolineato l’importanza del cuore come autentico tesoro e simbolo dell’umanità.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: La visita di Papa Leone XIV a Ostia: Una comunità dal cuore grande; Bimbo con il cuore bruciato, la madre spera ancora: Forse si sbagliano. Papa Leone ci aiuti; Leone XIV ai salesiani: continuate il vostro servizio in zone di povertà e guerra; Roma, Papa Leone XIV oggi celebra la messa presso la parrocchia del Sacro Cuore.

Roma, Papa Leone XIV esce dalla parrocchia del Sacro Cuore a Castro Pretorio(LaPresse) Papa Leone XIV ha lasciato la parrocchia del Sacro Cuore a Castro Pretorio a Roma. Termina così la seconda visita nelle parrocchie ... stream24.ilsole24ore.com

Roma, Papa Leone XIV oggi celebra la messa presso la parrocchia del Sacro CuoreArrivato in via Marsala 42, il Pontefice ha in programma di celebrare la Messa della prima domenica di Quaresima insieme alla comunità salesiana, ai fedeli, ai bambini, ai giovani e alle persone in ... tg24.sky.it

#Tg2000 - #PapaLeone, la seconda meditazione degli #esercizispirituali #23febbraio #Tv2000 #Papa #PapaLeoneXIV #LeoneXIV #Chiesa #Vaticano - facebook.com facebook

#Tg2000 - #PapaLeone, la seconda meditazione degli #esercizispirituali #23febbraio #Tv2000 #Papa #PapaLeoneXIV #LeoneXIV #Chiesa #Vaticano @tg2000it x.com