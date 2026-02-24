Paolo De Gregorio l’intervista al Ciro di Un posto al sole | Il successo? Fare ciò che amo

Paolo De Gregorio, conosciuto per il suo ruolo in Un posto al sole, ha raccontato come il suo successo derivi dalla passione per la recitazione e dai sacrifici fatti negli anni. La causa principale della sua crescita è stata la dedizione costante e l’amore per il mestiere. De Gregorio ha condiviso dettagli sulla sua esperienza tra Napoli e il set, evidenziando l’importanza di restare legato alle radici. Il suo percorso conferma come la determinazione possa aprire nuove strade.

Ci sono ragazzi che sognano di fare gli attori. E poi ci sono ragazzi che sentono di doverlo fare, come una necessità che non puoi ignorare. Paolo De Gregorio, il Ciro Buonocore della soap di Rai 3 Un posto al sole, appartiene alla seconda categoria. Non racconta un talento precoce coltivato fin da bambino, né un percorso costruito su certezze. Racconta piuttosto una fame. Quella che nasce quando cresci tra Casoria e Secondigliano e capisci presto che, se vuoi qualcosa, devi prendertela con le tue mani. Racconta la timidezza di dire ad alta voce "voglio fare l'attore" quando intorno sembra un sogno troppo grande per essere pronunciato.