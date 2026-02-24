Pantalla durante i lavori in una villetta | anziana muore travolta da Betoniera | Giovanna aveva 90 anni

Giovanna, 90 anni, è rimasta vittima di un incidente mentre lavorava nella sua villetta a Pantalla. La causa è una betoniera che ha travolto l'anziana durante i lavori di ristrutturazione. Un video, ora analizzato dai Carabinieri, mostra come una serie di sfortunati eventi abbia portato alla tragedia. La scena si è svolta in un contesto di attività quotidiana, senza che si prevedesse un esito così drammatico.

La tragedia è avvenuta nella giornata di oggi in una viletta dove un ditta stava scaricando del cemento per la struttura di una piscina familiare Un'incredibile serie di fatalità, confermate da un video al vaglio dei Carabinieri, è alla base della tragedia che si è consumata oggi in una villetta nella frazione di Pantalla di Todi. Il dramma ha preso forma dopo che il conducente di una betoniera, presente nell'area esterna dell'abitazione, dopo aver effettuato la gettata di cemento per la futura piscina, con il mezzo rimasto in moto, è risalito a bordo per tornare in azienda. Ma, dopo pochi metri, ha avuto la sensazione di aver colpito qualcosa. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Donna muore travolta da una betonieraUna donna di 89 anni è rimasta uccisa a Todi dopo essere stata investita da una betoniera che aveva appena scaricato. Leggi anche: Travolta da un’auto che fugge, muore un’anziana: denunciata una 50enne Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Colpito da un ramo durante una potatura, morto nel Reggiano; Rosso Valentino. La nuova edizione arriva in tv; Poste Italiane: ad Amorosi al via i lavori del progetto ‘Polis’; Gubbio, lavori al parco archeologico del teatro romano: chiusura parziale da marzo a maggio 2026 per eliminare le barriere architettoniche. Todi, muore travolta dalla betoniera durante i lavori per realizzare una piscinaUna donna di 89 anni è stata travolta da una betoniera nella sua proprietà nella frazione di Pantalla di Todi durante i lavori per la realizzazione di una piscina. La signora, secondo una prima ... corrieredellumbria.it Al via i lavori per nuova tac all'ospedale di PantallaGiovedì 28 agosto prenderanno il via i lavori per l'installazione di una nuova tac all'ospedale Media Valle del Tevere di Pantalla, un'apparecchiatura di ultima generazione che entrerà in funzione all ... ansa.it TV Svizzera a Mai Dire Gol: Gervasoni cercava di avvelenare Rezzonico durante la raccolta funghi nei boschi Ecco il Canton Ticino secondo Aldo, Giovanni e Giacomo Il video integrale è su Mediaset Infinity - facebook.com facebook