Pantalla dramma durante i lavori in una villetta | muore travolta da una betoniera

Durante i lavori di ristrutturazione, un incidente ha causato la morte di un uomo travolto da una betoniera nella frazione di Pantalla a Todi. La collisione si è verificata mentre operava nel cantiere, secondo quanto mostrano le immagini raccolte dai carabinieri. La betoniera si è rovesciata improvvisamente, lasciando senza scampo il lavoratore. La scena si è svolta in un'area di edilizia residenziale, creando grande sgomento tra i presenti.

La tragedia è avvenuta nella giornata di oggi in una viletta dove una ditta stava scaricando del cemento per la struttura di una piscina familiare Una serie di fatalità, confermate da un video al vaglio dei carabinieri, è alla base della tragedia che si è consumata oggi in una villetta nella frazione di Pantalla di Todi. Il dramma ha preso forma dopo che il conducente di una betoniera, presente nell'area esterna dell'abitazione, dopo aver effettuato la gettata di cemento per la futura piscina, con il mezzo rimasto in moto, è risalito a bordo per tornare in azienda. Ma, dopo pochi metri, ha avuto la sensazione di aver colpito qualcosa.