Pantalla dramma durante i lavori in una villetta | muore travolta da una betoniera

La tragedia è avvenuta nella giornata di oggi in una viletta dove una ditta stava scaricando del cemento per la struttura di una piscina familiare Una serie di fatalità, confermate da un video al vaglio dei carabinieri, è alla base della tragedia che si è consumata oggi in una villetta nella frazione di Pantalla di Todi. Il dramma ha preso forma dopo che il conducente di una betoniera, presente nell'area esterna dell'abitazione, dopo aver effettuato la gettata di cemento per la futura piscina, con il mezzo rimasto in moto, è risalito a bordo per tornare in azienda. Ma, dopo pochi metri, ha avuto la sensazione di aver colpito qualcosa. Ha fermato il mezzo da lavoro e, una volta sceso, ha visto il corpo di un'anziana signora che era stata investita. Immediata la richiesta di aiuto al personale medico e paramedico del 118, che però ha potuto constatare soltanto il decesso della donna. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

