Pantalla dramma durante i lavori in una villetta | Giovanna muore travolta da una betoniera

Una tragedia si è verificata in una villetta a Pantalla di Todi, dove Giovanna è stata travolta da una betoniera durante i lavori di ristrutturazione. La causa sembra essere una serie di incidenti imprevedibili, documentati da un video ora sotto analisi dei carabinieri. La donna, impegnata nelle operazioni, non è riuscita a sfuggire all’impatto. La scena si è svolta davanti agli occhi dei presenti, che hanno assistito impotenti all’incidente.

La tragedia è avvenuta nella giornata di oggi in una viletta dove un ditta stava scaricando del cemento per la struttura di una piscina familiare Una serie di fatalità, confermate da un video al vaglio dei carabinieri, è alla base della tragedia che si è consumata oggi in una villetta nella frazione di Pantalla di Todi. Il dramma ha preso forma dopo che il conducente di una betoniera, presente nell'area esterna dell'abitazione, dopo aver effettuato la gettata di cemento per la futura piscina, con il mezzo rimasto in moto, è risalito a bordo per tornare in azienda. Ma, dopo pochi metri, ha avuto la sensazione di aver colpito qualcosa.