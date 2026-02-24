Palmoli | famiglia in limbo attesa per la scelta decisiva

Una famiglia di Palmoli resta in attesa di una decisione definitiva dopo un episodio che ha coinvolto tutti i membri. La causa principale riguarda una disputa sulla proprietà di un immobile ereditato, che ha portato a lunghe tensioni tra i parenti. I Trevallion sono rimasti nel limbo, senza poter procedere con le scelte pratiche necessarie. La situazione si prolunga, creando incertezza e ansia tra gli interessati. La decisione finale potrebbe cambiare tutto.

La famiglia Trevallion è al centro di una vicenda che continua a destare preoccupazione e attenzione. Il Comune di Palmoli ha offerto una nuova casa a Catherine e ai suoi figli, ma la proposta non è ancora stata accettata. La famiglia vive attualmente in un casale, dove è ospitata da un mese, mentre il progetto per un alloggio stabile è pronto ma in attesa di una decisione. La situazione rimane delicata, con il tempo che stringe e le tensioni che non accennano a diminuire. Un mese di ospitalità in attesa di una soluzione definitiva. Il casale di Palmoli, dove la famiglia Trevallion è attualmente ospitata, è stato rinnovato solo un mese fa, ma la soluzione è temporanea.

Famiglia nel bosco, sindaco di Palmoli: “Trovata la maestra, andrà in casa famiglia. Poi forse l’ingresso a scuola”Il sindaco di Palmoli ha annunciato di aver individuato l’insegnante che seguirà i tre fratellini cresciuti nei boschi di Chieti.

Famiglia del bosco, sindaco di Palmoli: ‘7500 euro al mese per tenerli in casa famiglia’Il sindaco di Palmoli denuncia che la famiglia del bosco riceve 7.