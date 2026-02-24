pallavolo femminile

Il Volley Modena affronta la seconda partita casalinga della Poule Salvezza perché ha ottenuto il diritto di giocarla al PalaBursi di Rubiera, un impianto che in estate sembrava destinato a ospitare altre squadre. La partita si terrà domenica alle 18 e rappresenta un momento importante per la squadra, che cerca di consolidare la propria posizione in questa fase decisiva del campionato. I tifosi sono pronti a sostenere la squadra in questa sfida cruciale.

Adesso è ufficiale: domenica prossima alle 18, il Volley Modena giocherà la seconda partita casalinga della Poule Salvezza al PalaBursi di Rubiera, impianto che per un po’ di tempo in estate, sembrava dovesse diventare la casa della società modenese. Dopo le anticipazioni apparse su queste colonne la scorsa settimana, che avevano alimentato qualche nervosismo in casa Volley Modena, la dirigenza modenese, di concerto con l’Amministrazione Comunale di Modena, ha deciso di traslocare di pochi chilometri il match contro le giovani del Club Italia per una sfida da non fallire. Il trasferimento si è reso necessario perché al momento della elaborazione del calendario della Poule Salvezza, erano emerse numerose concomitanze con altri eventi in programma al PalaMadiba, solo alcuni dei quali l’Amministrazione Comunale, ed il gestore dell’impianto, erano riusciti a spostare: si era provato a ipotizzare un posticipo al lunedì sera, ma la società modenese si è assolutamente impuntata sull’indisponibilità a questa soluzione, lamentando difficoltà logistiche, per cui alla fine si arrivati alla scelta un trasferimento "una tantum" a Rubiera, come specificatamente chiarito da parte della società, che "nel ringraziare chi in estate, con grande disponibilità, ha permesso al Volley Modena di poter usufruire di un impianto idoneo alla Serie A2," comunque afferma "che rimangono inalterate le successive date del calendario che vedranno il Volley Modena in campo al PalaMadiba". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

