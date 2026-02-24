Palladino | Affronteremo il Borussia a testa alta il nostro stadio sarà un inferno

Palladino ha annunciato che l’Atalanta affronterà il Borussia con determinazione, perché vuole recuperare lo svantaggio dell’andata e avanzare in Champions League. La squadra si allena intensamente nel proprio stadio, che sarà un vero e proprio fortino per i tedeschi. I giocatori sanno che il successo dipende dall’impegno e dalla concentrazione. La partita si avvicina, e il pubblico si prepara a sostenere i nerazzurri con passione.

© Mondosport24.com - Palladino: «Affronteremo il Borussia a testa alta, il nostro stadio sarà un inferno»

In vista dei playoff di Champions League, Atalanta si prepara a sfidare il Borussia, con l’obiettivo di ribaltare il punteggio dell’andata e proseguire l’avventura europea. L’impegno richiede una prova di carattere, coesione e qualità tecniche, in un contesto che mescola fiducia, energia positiva e concentrazione massima. La squadra bergamasca affronta la sfida con grande consapevolezza delle proprie possibilità. Il pareggio utile contro la rimonta pratica contro il Napoli ha alimentato entusiasmo e convinzione, ma resta fondamentale mantenere lucidità e presenza di squadra per superare un avversario che vanta individualità importanti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com Leggi anche: A Testa Alta – Il Coraggio Di Una Donna: Ci Sarà La Seconda Stagione? Napoli-Chelsea, zero alibi per Conte: «Daremo tutto e usciremo dallo stadio a testa alta»Napoli e Chelsea si sfidano oggi all’ultimo respiro, in una partita che può fare la differenza per la qualificazione in Champions League. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Atalanta, Palladino sprona i suoi: Tra una settimana possiamo fare due gol al Borussia; Atalanta, Palladino dopo la sconfitta col Borussia: Pensiamo al Napoli; Palladino: Grande vittoria ma piedi per terra. Ahanor? Tolto per non rimanere in dieci; Atalanta, arriva il Napoli: Palladino conferma il doppio trequartista. L’Atalanta aspetta il Dortmund, Palladino In campo in 23milaUltim'ora su ticinonotizie.it BERGAMO (ITALPRESS) – Una partita tutta da vivere, al di là dei due gol incassati all’andata. Con la spinta del pubblico per tentare l’impresa impossibile. L’Atalanta sfi ... ticinonotizie.it Atalanta, Palladino: La vittoria col Napoli ci ha dato consapevolezza. Ci crediamoRaffaele Palladino, tecnico dell'Atalanta, ha parlato in vista della gara domani contro il Borussia Dortmund, che vale gli ottavi di Champions: La. tuttomercatoweb.com Il Laziale del 15 febbraio Stregata! La Lazio s'infrange sui pali e sulla fortuna di Palladino. Sconfitta immeritata, obiettivo ottavo posto Grande Lazio, due pali, quattro palle gol, gioco a tratti abbagliante, ma vince l'Atalanta fortunata di un impomatato Palladino c - facebook.com facebook