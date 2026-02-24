Palladino | Affronteremo il Borussia a testa alta il nostro stadio sarà un inferno

24 feb 2026

Palladino ha annunciato che l’Atalanta affronterà il Borussia con determinazione, perché vuole recuperare lo svantaggio dell’andata e avanzare in Champions League. La squadra si allena intensamente nel proprio stadio, che sarà un vero e proprio fortino per i tedeschi. I giocatori sanno che il successo dipende dall’impegno e dalla concentrazione. La partita si avvicina, e il pubblico si prepara a sostenere i nerazzurri con passione.

In vista dei playoff di Champions League, Atalanta si prepara a sfidare il Borussia, con l’obiettivo di ribaltare il punteggio dell’andata e proseguire l’avventura europea. L’impegno richiede una prova di carattere, coesione e qualità tecniche, in un contesto che mescola fiducia, energia positiva e concentrazione massima. La squadra bergamasca affronta la sfida con grande consapevolezza delle proprie possibilità. Il pareggio utile contro la rimonta pratica contro il Napoli ha alimentato entusiasmo e convinzione, ma resta fondamentale mantenere lucidità e presenza di squadra per superare un avversario che vanta individualità importanti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

