Palinsesti TV dal 22 al 28 febbraio 2026 | Canale 5 si rimette in gioco contro Sanremo

Canale 5 ha deciso di sfidare Sanremo con una programmazione diversa e più variegata dal 22 al 28 febbraio 2026. La rete ha inserito nuove fiction, talk e film per attirare un pubblico più ampio. Questa scelta nasce dalla volontà di aumentare gli ascolti e proporre alternative interessanti agli spettatori. La concorrenza tra i canali televisivi si intensifica, creando un vero e proprio confronto tra le diverse offerte della settimana.

Scopri tutti i programmi in onda sulle principali reti italiane: Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema. Dal 22 al 28 febbraio 2026, film, serie TV, programmi di intrattenimento e sport saranno protagonisti delle serate italiane. Di seguito il palinsesto completo, suddiviso per rete e giorno. Rai 1 D: Cerimonia di Chiusura Olimpiadi Invernali L: Rosso Volante 1ªTv M: 76° Festival di Sanremo (15) new M: 76° Festival di Sanremo (25) G: 76° Festival di Sanremo (35) V: 76° Festival di Sanremo (45) S: 76° Festival di Sanremo (55) Canale 5 D: Io sono Farah 1ªTv L: Zelig 30: Svisti e Mai Visti M: Io sono Farah 1ªTv M: Tre di Troppo 1ªTv G: Il Gladiatore V: Io sono Farah 1ªTv S: Come un Gatto in Tangenziale 2 Rai 2 D: Era Ora L: Dirty Dancing: Balli Proibiti M: The Americas M: The Americas G: The Americas V: The Americas S: FBI International R + FBI R Italia 1 D: Le Iene L: Run All Night: Una Notte per Sopravvivere M: Le Iene Presentano: Inside M: Kingsman: Il Cerchio d’Oro G: The Kingsman: Le Origini V: Transformers: Il Risveglio S: Sonic: Il Film Rai 3 D: PresaDiretta L: Lo Stato delle Cose M: Un Eroe 1ªTv M: Chi l’ha Visto? G: La Caduta: Gli Ultimi Giorni di Hitler V: Vita di un Uomo: Giuseppe Ungaretti S: The Wolf of Wall Street Rete 4 D: Fuori dal Coro L: Quarta Repubblica M: È Sempre Cartabianca M: Realpolitik G: Dritto e Rovescio V: Quarto Grado S: I Dieci Comandamenti La7 D: Il Caso Epstein: Principe Andrea L: La Torre di Babele M: DiMartedì M: Una Giornata Particolare R G: Piazzapulita V: L’Assassinio del Banchiere di Dio S: Il Primo Cavaliere Tv8 D: Karate Kid: La Leggenda Continua L: 4 Hotel (78) 1ªTv M: Robin Hood: Principe dei Ladri M: Champions League G: Conference League V: Cucine da Incubo 1ªTv S: 4 Ristoranti R Nove D: Che Tempo Che Fa L: Cash or Trash: La Notte dei Tesori M: Maschi contro Femmine M: Little Big Italy R G: Only Fun: Comico Show (410) V: I Migliori Fratelli di Crozza S: Il Delitto di Avetrana La7 Cinema D: La Festa prima delle Feste 1ªTv L: Takers M: Nel Centro del Mirino M: I Magnifici Sette G: Il Verdetto V: I Cannoni di Navarone S: Il Presidio: Scena di un Crimine Legenda 1ªTv = prima visione 1ªTv free = prima visione in chiaro new = nuova stagione, edizione o trasmissione R = replica L'articolo proviene da Tivvùsia. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

