Palermo | disabili abbandonati navette tagliate senza preavviso

Il taglio improvviso delle navette dedicate ai disabili, iniziato a novembre 2025, ha lasciato senza trasporto molte persone nella quarta circoscrizione di Palermo. La decisione ha colpito duramente decine di famiglie che dipendevano da questi servizi per spostarsi quotidianamente. Nessun avviso preventivo ha accompagnato questa riduzione, creando confusione e difficoltà. Questi cambiamenti si riflettono sulla qualità di vita di chi affronta già molte sfide. La situazione rimane critica e senza risposte chiare.

Palermo, 24 febbraio 2026 — Da novembre 2025, il servizio di navetta dedicato alle persone con disabilità nella quarta circoscrizione di Palermo è stato drasticamente ridotto, lasciando decine di famiglie in una situazione di grave disagio. Senza mezzi sufficienti, molte persone fragili non possono più raggiungere strutture educative, riabilitative e sociali, con un impatto diretto sulla loro autonomia e dignità. A lanciare l’allarme è il consigliere Vito Romano, che ha inviato una nota formale agli assessorati comunali all’Istruzione e alle Attività Sociali, chiedendo spiegazioni e soluzioni immediate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

