Palazzo Sciarra Colonna a Roma | il gioiello nascosto di via del Corso tra le quattro meraviglie della Capitale
Palazzo Sciarra Colonna, situato tra le bancarelle di Via del Corso, attira l’attenzione per il suo fascino nascosto. La causa è la sua posizione strategica in una zona molto trafficata, che spesso lo fa passare inosservato. La struttura conserva affreschi e decorazioni originali, visitabili solo con visite guidate. Molti passanti ignorano la sua presenza, mentre all’interno si celano dettagli che raccontano secoli di storia e arte. La scoperta di questo tesoro rimane un’esperienza sorprendente.
Nel cuore pulsante di Roma, a pochi passi dal traffico e dallo shopping di Via del Corso, si nasconde uno dei luoghi più sorprendenti di Roma: Palazzo Sciarra Colonna e la sua Galleria raccontano una bellezza silenziosa e inaspettata, fatta di arte, storia e dettagli che sfuggono allo sguardo distratto. Un angolo segreto che fa parte delle celebri “quattro meraviglie” della Capitale. LEGGI ANCHE: 21Art apre a Roma: una nuova galleria nel cuore della Capitale Palazzo Sciarra Colonna a Roma: un edificio nobiliare tra storia e meraviglia. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il Palazzo Sciarra Colonna affonda le sue origini nel cuore della Roma rinascimentale, legato alle potenti famiglie Sciarra e Colonna. 🔗 Leggi su Funweek.it
Papa Francesco in visita alla Fondazione Roma: un incontro dedicato alla solidarietà e alla culturaUn momento emozionante che rimarrà a lungo impresso nella memoria. Nel primo pomeriggio di sabato 11 gennaio, Papa Francesco ha fatto visita alla sede della Fondazione Roma, situata presso Palazzo ... romatoday.it
Il Papa a sorpresa nella sede della Fondazione RomaNel primo pomeriggio di oggi il Papa Francesco si è recato in visita alla sede della Fondazione Roma presso Palazzo Sciarra Colonna. È stato accolto dal presidente Franco Parasassi, dai componenti del ... ansa.it
Adornato da affreschi e dettagli architettonici raffinati, il cinquecentesco Palazzo Sciarra Colonna ha messo in mostra i suoi tesori gratuitamente (previa prenotazione). #Roma x.com
