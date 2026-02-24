Palazzo Sciarra Colonna a Roma | il gioiello nascosto di via del Corso tra le quattro meraviglie della Capitale

Palazzo Sciarra Colonna, situato tra le bancarelle di Via del Corso, attira l’attenzione per il suo fascino nascosto. La causa è la sua posizione strategica in una zona molto trafficata, che spesso lo fa passare inosservato. La struttura conserva affreschi e decorazioni originali, visitabili solo con visite guidate. Molti passanti ignorano la sua presenza, mentre all’interno si celano dettagli che raccontano secoli di storia e arte. La scoperta di questo tesoro rimane un’esperienza sorprendente.

Nel cuore pulsante di Roma, a pochi passi dal traffico e dallo shopping di Via del Corso, si nasconde uno dei luoghi più sorprendenti di Roma: Palazzo Sciarra Colonna e la sua Galleria raccontano una bellezza silenziosa e inaspettata, fatta di arte, storia e dettagli che sfuggono allo sguardo distratto. Un angolo segreto che fa parte delle celebri "quattro meraviglie" della Capitale. Palazzo Sciarra Colonna a Roma: un edificio nobiliare tra storia e meraviglia. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il Palazzo Sciarra Colonna affonda le sue origini nel cuore della Roma rinascimentale, legato alle potenti famiglie Sciarra e Colonna.

Adornato da affreschi e dettagli architettonici raffinati, il cinquecentesco Palazzo Sciarra Colonna ha messo in mostra i suoi tesori gratuitamente (previa prenotazione). #Roma x.com

