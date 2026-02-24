Palazzina crollata in provincia di Verona i feriti estratti dalle macerie

Una palazzina di tre piani a Prun di Negrar è crollata a causa di un'esplosione da una bombola del gas. L’incidente ha provocato un morto e tre feriti, estratti dalle macerie con fatica. La causa sembra essere legata a una perdita di gas, che ha causato l’esplosione improvvisa. I soccorritori sono intervenuti subito, rimuovendo le macerie per salvare chi si trovava all’interno. La tragedia ha lasciato molte domande senza risposta.

(Adnkronos) – Dopo il crollo di una palazzina di tre piani a causa dell'esplosione di una bombola del gas, oggi a a Prun di Negrar in provincia di Verona, il bilancio è di un morto e tre feriti. Nel video dei Vigili del Fuoco, il momento in cui le tre persone sopravvissute vengono estratte dalle macerie.