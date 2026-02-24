Pagine Erranti | presentazione libro Le Tue Lacrime Furiose di Carmen Nolasco
BRINDISI - L’Aps Brindisi e le Antiche Strade, nell’ambito delle attività della Casa di Quartiere Accademia degli Erranti, presenta un nuovo appuntamento dedicato alla lettura. L’evento, fa parte della rassegna letteraria “Pagine Erranti” - Brindisi città che legge. Il libro: Adelfio Gualtieri, ingegnere trentaduenne tormentato dall’insonnia, inizia un percorso terapeutico con l'eccentrico psicologo Ivan Porzia. Scavare nei traumi familiari — il suicidio del padre, l’ombra del fratello e il controverso rapporto con la madre — non lo guarisce: allarga le fenditure in cui si annidano i suoi segreti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
