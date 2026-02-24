Pagelle look Sanremo Yaman 8 è estate Levante 7 essenziale Fedez e Masini non deludono 9 I voti

Yaman ha conquistato un punteggio di 8 grazie al suo look estivo e vivace, attirando l’attenzione tra i partecipanti. Levante, con il suo stile semplice e senza fronzoli, ha ottenuto un 7 come segno di eleganza essenziale. Fedez e Masini hanno invece ricevuto un 9, confermando la cura e l’efficacia del loro abbigliamento. La scelta di look di quest’anno mette in evidenza la varietà di interpretazioni stilistiche sul palco.

© Ilmessaggero.it - Pagelle look Sanremo, Yaman (8) è estate, Levante (7) essenziale, Fedez e Masini non deludono (9). I voti