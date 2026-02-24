Pagelle look Sanremo Yaman 8 è estate Levante 7 essenziale Fedez e Masini non deludono 9 I voti
Yaman ha conquistato un punteggio di 8 grazie al suo look estivo e vivace, attirando l’attenzione tra i partecipanti. Levante, con il suo stile semplice e senza fronzoli, ha ottenuto un 7 come segno di eleganza essenziale. Fedez e Masini hanno invece ricevuto un 9, confermando la cura e l’efficacia del loro abbigliamento. La scelta di look di quest’anno mette in evidenza la varietà di interpretazioni stilistiche sul palco.
Si accendono i riflettori sulla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Oltre alle 30 canzoni in gara l'attenzione è inesorabilmente sullo stile dei 30 Campioni che scendono sul palco.
Pagelle look Sanremo, Tiziano Ferro (8) versione Elon Musk, Raf (7) latino, J-Ax (8) country rock, con Yaman (8) è estate. I votiTiziano Ferro si distingue con un look ispirato a Elon Musk, attribuendogli un punteggio di 8, mentre Raf sfoggia un outfit latino da 7 punti.
Sanremo 2026, i titoli delle canzoni dei Big in gara: da Fedez&Masini a Renga, Arisa e Levante, l'annuncio in direttaSanremo 2026 si avvicina, con i titoli delle canzoni dei Big in gara annunciati in diretta.
