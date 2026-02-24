Pagelle look Sanremo Yaman 8 è estate Levante 7 essenziale Fedez 9 promosso Meta 9 poetico I voti

Yaman ha ricevuto un voto di 8 grazie al suo look da estate, mentre Levante ha ottenuto 7 per il suo stile essenziale. Fedez si distingue con un 9, confermando la sua presenza forte sulla scena, e Meta ha conquistato un altro 9 con il suo tocco poetico. Le pagelle sul look dei partecipanti attirano l’attenzione tra le tante esibizioni sul palco del Festival di Sanremo, giunto alla sua 76esima edizione. La moda tra i cantanti continua a catturare gli sguardi del pubblico.

Si accendono i riflettori sulla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Oltre alle 30 canzoni in gara l'attenzione è inesorabilmente sullo stile dei 30 Campioni che scendono sul palco. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Sanremo 2026, le pagelle ai look della prima serata: Pausini in Armani, Dargen D’Amico effetto parquet, J Ax cowboy. Can Yaman? Pettorale che vince non si cambiaDal 10 di Carlo Conti in smoking Stefano Ricci al 9 di Laura Pausini in Giorgio Armani, ecco le pagelle dei look di Sanremo 2026 ... ilfattoquotidiano.it

