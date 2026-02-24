Pagelle look Sanremo Nigiotti 8 pirata Tredici Pietro 6 spontaneo Chiello 3 versione anime I voti

Nigiotti ha ricevuto un punteggio di 8 per il suo look da pirata, mentre Tredici Pietro ha ottenuto un 6 per il suo stile spontaneo. Chiello, invece, ha scatenato commenti negativi con un voto di 3, perché il suo outfit ricordava un personaggio di anime. La scelta degli abiti dei cantanti crea spesso discussioni tra il pubblico, influenzando l’immagine complessiva della manifestazione. La moda sul palco di Sanremo continua a suscitare reazioni contrastanti tra gli spettatori.

