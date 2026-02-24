Pagelle look Sanremo Brock 4 uscito di fretta Ayane 6 senza acuti Da Vinci 6 scolastico I voti

Brock ha lasciato il palco in fretta, causando sconcerto tra il pubblico. Ayane si è presentata senza momenti memorabili, ottenendo un voto discreto. Da Vinci ha mostrato un look scolastico, senza particolari colpi di scena. La sesta edizione del Festival di Sanremo si concentra anche sui look dei partecipanti, che spesso finiscono sotto osservazione quanto le esibizioni. La moda dei cantanti continua a catturare l’attenzione degli spettatori.

© Ilmessaggero.it - Pagelle look Sanremo, Brock (4) uscito di fretta, Ayane (6) senza acuti, Da Vinci (6) scolastico. I voti