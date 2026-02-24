Pagamenti INPS il calendario dal 24 al 28 febbraio 2026 per NASPI Assegno Unico e di Inclusione

Il calendario dei pagamenti INPS dal 24 al 28 febbraio 2026 si deve alla distribuzione di NASPI, Assegno Unico e di Inclusione. Durante questa settimana, migliaia di beneficiari riceveranno le somme previste, con alcune anticipazioni che coinvolgono anche i nuclei familiari più numerosi. La pianificazione delle liquidazioni si concentra in modo particolare nel fine settimana, creando un flusso di transazioni che interesserà molte famiglie italiane. La programmazione rimane quindi molto serrata.

L’ultima settimana di febbraio 2026 si preannuncia come un periodo di intensa attività per l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, con una concentrazione di pagamenti e anticipi che non ha precedenti recenti. Le consultazioni dei fascicoli previdenziali da parte dei cittadini hanno rivelato ottime notizie, con date già confermate e importi visibili che coprono un’ampia gamma di prestazioni, dalla disoccupazione al sostegno alle famiglie. L’avvio con la disoccupazione e il giorno clou del 25 febbraio. Le operazioni di accredito inizieranno ufficialmente martedì 24 febbraio, giornata dedicata principalmente a chi è in attesa delle indennità di disoccupazione Naspi e Dis-Coll. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

