Oura potenzia finalmente la sua ia con un incremento di conoscenza atteso da molti indossatori

Oura ha annunciato un aggiornamento importante alla sua intelligenza artificiale, migliorando le capacità di analisi e approfondendo la conoscenza sull’uso quotidiano. La società ha introdotto nuove funzioni attraverso Oura Labs, potenziando l’integrazione con l’ecosistema Oura Ring e rafforzando la protezione dei dati degli utenti. La novità interessa soprattutto il settore della salute femminile, con attenzione alle differenze tra le versioni hardware. La mossa punta a offrire un’esperienza più personalizzata e sicura.

novità strategiche di Oura nel campo dell'intelligenza artificiale per la salute femminile, l'integrazione tramite Oura Labs e l'ecosistema Oura Ring, con un focus su privacy, utilizzo e differenze tra le versioni hardware. l'approccio mira a tradurre dati fisiologici complessi in indicazioni chiare, supportate da fonti cliniche e da standard medici consolidati. nuova funzione ai dedicata alla salute femminile. l'assistente o u r a advisor è stato aggiornato introducendo un modello linguistico proprietario appositamente pensato per supportare la salute femminile. questa evoluzione consente di porre domande sull'intero spettro della salute riproduttiva, dalla fase iniziale del ciclo fino alla menopausa, integrando le risposte con i dati sensoriali del anello o u r a.